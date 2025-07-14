«Швабе» показал на «Иннопроме» технологии для железных дорог и транспорта

Одной из главных новинок стала волоконно-оптическая система, способная отслеживать деформации железнодорожного полотна, смещения грунта и температурные изменения. Она позволяет вести удаленный контроль за участками в сложных климатических условиях. Система прошла успешные испытания на Алтайском участке Западно-Сибирской железной дороги. Разработка будет адаптирована и для других объектов — таких как тоннели, мосты и автотрассы.

Также «Швабе» продемонстрировал новые городские светофоры. Модель ДС7-Лайт отличается меньшим весом, пониженным энергопотреблением и более простой сборкой. Светофор стал легче за счет использования полимеров и компактной электроники. Он уже сертифицирован и готовится к серийному выпуску.

Отдельный интерес вызвал концепт ДС-10 с экраном, объединяющим все сигналы. На нем можно отображать информацию о погоде и дорожной обстановке. Дополнительный светодиодный профиль вдоль корпуса светофора улучшает видимость сигналов в плохих погодных условиях.