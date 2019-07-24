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Швеция будет вынуждена закупать истребители у англичан

Страна не в состоянии создать боевой самолет будущего в одиночку
С каждым годом производство высокотехнологичной боевой техники только дорожает. В связи с этим круг стран, способных предложить миру достойные изделия, планомерно сужается. Особенно эта тенденция задела авиацию, которая на данный момент является одной из вершин технического прогресса. По всей видимости, теперь и Швеция ушла с рынка производства собственной техники.

И хоть она еще может предложить желающим купить у нее что-то те же “Грипены” последних модификаций. Но уже всем все ясно — Шведам просто необходим новый прорыв в области военного самолетостроения. И так как страна не в состоянии совершить необходимый прорыв в одиночку, она объединится с еще одним игроком — Британией. Отправной точкой данной кооперации стал меморандум о взаимопонимании, подписанный на днях министрами обороны Британии и Швеции. Согласно ему, обе стороны будут согласовывать друг с другом разработку перспективного боевого самолета будущего.

”Сегодня мы вступаем в захватывающую новую эру, в которой таланты двух великих боевых воздушных наций будут объединены, чтобы поднять шведскую и британскую авиацию в стратосферу”, — заявил в связи с этим британский министр оборонных закупок Стюарт Эндрю.

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