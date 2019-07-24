Швеция будет вынуждена закупать истребители у англичан

И хоть она еще может предложить желающим купить у нее что-то те же “Грипены” последних модификаций. Но уже всем все ясно — Шведам просто необходим новый прорыв в области военного самолетостроения. И так как страна не в состоянии совершить необходимый прорыв в одиночку, она объединится с еще одним игроком — Британией. Отправной точкой данной кооперации стал меморандум о взаимопонимании, подписанный на днях министрами обороны Британии и Швеции. Согласно ему, обе стороны будут согласовывать друг с другом разработку перспективного боевого самолета будущего.

”Сегодня мы вступаем в захватывающую новую эру, в которой таланты двух великих боевых воздушных наций будут объединены, чтобы поднять шведскую и британскую авиацию в стратосферу”, — заявил в связи с этим британский министр оборонных закупок Стюарт Эндрю.