Швеция усилила военную готовность из-за активизации России в Балтийском море

По словам Классона, действия России «отклоняются от обычной картины», поэтому Швеция начинает передислоцировать свои войска. Шведский военный также отметил, что в Балтийское море вошло некоторое количество десантных плавучих средств, относящихся к Северному флоту ВМФ России.

«Мы приняли решение передислоцировать наши войска. Это не обязательно должно означать усиление угрозы, но мы всегда хотим адаптироваться к сложившейся ситуации. Мы будем действовать в разных местах Швеции по-разному», — сообщил Классон.