Швеция усилила военную готовность из-за активизации России в Балтийском море

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Швеция усилила военную готовность из-за активизации России в Балтийском мореИ готова передислоцировать войска
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Швеции Лейф Михаэль Классон заявил об усилении военной готовности страны в силу активизации России в Балтийском море.
По словам Классона, действия России «отклоняются от обычной картины», поэтому Швеция начинает передислоцировать свои войска. Шведский военный также отметил, что в Балтийское море вошло некоторое количество десантных плавучих средств, относящихся к Северному флоту ВМФ России.
«Мы приняли решение передислоцировать наши войска. Это не обязательно должно означать усиление угрозы, но мы всегда хотим адаптироваться к сложившейся ситуации. Мы будем действовать в разных местах Швеции по-разному», — сообщил Классон.
Источник: Lenta.ru