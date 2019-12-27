Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России

”Мы видели, что Россия сделала в Грузии, в Крыму, а теперь и на Украине. Она показала, что общая ситуация с безопасностью изменилась. Россия увеличила инвестиции в Вооружённые силы и свое присутствие в Балтийском море”, - заявил министр обороны Швеции. Несмотря на то, что Хультквист сообщил о том, что Россия, в целом, не несет прямой угрозы для Швеции, он отметил следующее: “Однако мы все видели и знаем, на что способна Россия”.

По словам автора издания Berlingske Петера Бенсона, таким образом шведский министр пытается оправдать растущие расходы на оборону, которые, к слову, уже совсем близки к тому значению, которое соответствует тратам во времена Холодной войны.

”Шведский министр рассказывает о том, что Швеция таким образом хочет защитить себя. В последние десятилетия Швеция заказывала для своего флота меньше кораблей, сократила численность своих войск. Теперь страна наращивает финансирование военной составляющей, чтобы изменить ситуацию”, - поделился мнением Бенсон.