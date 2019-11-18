Наука и технологии
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Швеция закупила у России 10 передовых гражданских вертолетов
Не самолетами и ракетами едиными
Как стало известно из слов главы Ростеха Сергея Чемезова, холдинг "Вертолеты России" сумел подписать дилерское соглашение со шведской компанией Rotocraft Nordic AB. Согласно свежему договору, российская компания поставит партнерам 10 вертолетов VRT500 в базовой конфигурации.
”Соглашение с Rotorcraft Nordic AB отражает намерения компании по приобретению 10 вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году. Опционное оборудование, а также детали интерьера и схема внешней окраски VRT500 определятся после получения вертолетом сертификата типа и сертификата летной годности по нормам европейских авиационных властей EASA”, — рассказали в пресс-службе холдинга, при этом что важно, подача заявки на сертификацию намечена на 2019 год.
Напомним, что VRT500 — это легкий однодвигательный вертолет, в который могут одновременно поместиться до пяти пассажиров. По планам инженеров, максимальная скорость полета воздушного транспорта составит 250 км/ч, при этом дальность полета достигнет примерно 860 км.