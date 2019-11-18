Швеция закупила у России 10 передовых гражданских вертолетов

”Соглашение с Rotorcraft Nordic AB отражает намерения компании по приобретению 10 вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году. Опционное оборудование, а также детали интерьера и схема внешней окраски VRT500 определятся после получения вертолетом сертификата типа и сертификата летной годности по нормам европейских авиационных властей EASA”, — рассказали в пресс-службе холдинга, при этом что важно, подача заявки на сертификацию намечена на 2019 год.

Напомним, что VRT500 — это легкий однодвигательный вертолет, в который могут одновременно поместиться до пяти пассажиров. По планам инженеров, максимальная скорость полета воздушного транспорта составит 250 км/ч, при этом дальность полета достигнет примерно 860 км.