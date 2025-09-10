Наука и технологии
Шведская EcoDataCenter получила 600 млн евро для развития дата-центров для ИИ

Финансирование обеспечил Deutsche Bank
Шведская компания EcoDataCenter привлекла 600 млн евро от Deutsche Bank для расширения инфраструктуры центров обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект (ИИ). Средства выделены подразделением банка, занимающимся инфраструктурным и частным кредитованием.
Финансирование позволит ускорить строительство крупных объектов в городах Фалун и Бурлэнге к северу от Стокгольма. Новые мощности будут поддерживать работу ИИ-моделей и других вычислительно сложных приложений, где требуются значительные ресурсы.

Руководство компании отмечает, что нынешнего объема инвестиций хватит примерно на два года развития в рамках текущих планов. Однако растущий спрос на вычислительные мощности может привести к новым этапам расширения и потребности в дополнительном капитале.

Рынок дата-центров переживает бурный рост: компании по всему миру инвестируют в инфраструктуру, способную обслуживать сложные ИИ-системы. В последние годы объем строительства таких объектов резко увеличился, что связано с ростом потребности в мощных графических процессорах и энергоемком оборудовании.