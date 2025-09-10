Шведская EcoDataCenter получила 600 млн евро для развития дата-центров для ИИ

Финансирование позволит ускорить строительство крупных объектов в городах Фалун и Бурлэнге к северу от Стокгольма. Новые мощности будут поддерживать работу ИИ-моделей и других вычислительно сложных приложений, где требуются значительные ресурсы.

Руководство компании отмечает, что нынешнего объема инвестиций хватит примерно на два года развития в рамках текущих планов. Однако растущий спрос на вычислительные мощности может привести к новым этапам расширения и потребности в дополнительном капитале.

Рынок дата-центров переживает бурный рост: компании по всему миру инвестируют в инфраструктуру, способную обслуживать сложные ИИ-системы. В последние годы объем строительства таких объектов резко увеличился, что связано с ростом потребности в мощных графических процессорах и энергоемком оборудовании.