Шведская газета заставила ИИ читать рэп в своих статьях в надежде заинтересовать молодёжь

Экспериментальная программа, названная «News as music», была протестирована на 1000 выбранных молодых пользователях. По итогу самой популярной оказалась рэп-песня о мировом туре Бейонсе «Renaissance»​.

ИИ составил текст на английском языке, который затем «рэповал» робот. Несмотря на некоторую неуклюжесть текста и звучание, больше похожее на рекламный джингл фастфуда, новости заинтересовала часть пользователей.

При этом Aftonbladet уже заявила о спорности этической стороны использования ИИ в создании контента.

Напомним, что ранее ряд новостных компаний, также начала экспериментировать с искусственным интеллектом. Например, BuzzFeed в начале 2023 года стала применять ChatGPT для создания викторин и другого контента.