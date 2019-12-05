Шведские летчики испытали потенциального убийцу истребителей серии "Су"

Напомним, что если верить имеющимся данным, то в ближайшее время Saab совместно с Швецией планируют продолжить испытания JAS-39E Gripen E, что неудивительно, учитывая, что первый истребитель данной модели уже до конца 2019 года должен будет поступить на вооружение шведских военных.