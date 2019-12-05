Наука и технологии
Сегодня 18:39
Шведские летчики испытали потенциального убийцу истребителей серии "Су"
На вооружение их возьмут уже до конца 2019 года
Благодаря изданию Jane’s стало известно о том, что военно-воздушные силы Швеции успело испытали истребитель JAS-39E Gripen E, того самого самолета, который призван “уничтожить” легендарную российскую серию истребителей “Су”.
Стоит отметить, что Gripen E — это новое и улучшенное поколение истребителей Gripen, которое в сравнении с предшественником имеет продвинутую систему самозащиты. Помимо этого Gripen E оснащен электродистанционной системой управления, а также такими необходимыми “фишками”, как улучшенные средства связи и модули для обнаружения других летательных аппаратов.
Напомним, что если верить имеющимся данным, то в ближайшее время Saab совместно с Швецией планируют продолжить испытания JAS-39E Gripen E, что неудивительно, учитывая, что первый истребитель данной модели уже до конца 2019 года должен будет поступить на вооружение шведских военных.