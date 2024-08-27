Шведские ученые разработали кардиостимулятор на основе наночастиц

Аритмия возникает из-за нарушений электрических сигналов сердца, что может приводить к его нерегулярному или аномально быстрому/медленному биению. Обычно это лечат медикаментозно или с помощью дефибрилляторов и кардиостимуляторов. Однако в экстренных ситуациях, например, в зоне конфликта или в походе, такие устройства могут быть недоступны.

Разработанный метод включает инъекцию раствора наночастиц, которые формируют проводящий полимерный каркас вокруг сердца. Полимер интегрируется с клетками тела и может управлять ритмом сердца при подключении к мобильному телефону. Этот подход может поддерживать работу сердца до пяти дней до получения дальнейшей медицинской помощи.