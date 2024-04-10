Шведские ученые создали дисплей нового поколения

Созданный принцип дизайна дисплея уже продемонстрировал свою эффективность. Ученые утверждают, что это лишь начало нового поколения цифровых дисплеев, способных создавать продвинутые функции. Сейчас основное внимание ученых сосредоточено на том, чтобы технологию довести до коммерчески пригодного продукта.

Цифровые дисплеи стали неотъемлемой частью почти всех персональных электронных устройств. Однако существующие на рынке LCD и OLED экраны могут только отображать информацию. Но созданный в Линчёпинге новый дисплей обладает многофункциональностью, не требуя дополнительных датчиков.

Светодиоды на этом дисплее сделаны из кристаллического материала под названием перовскит. Именно его уникальные свойства поглощения и излучения света стали ключом к созданию этого новаторского экрана. В дополнение к реакции на касание, свет, отпечатки пальцев и пульс пользователя, устройство также может заряжаться через дисплей благодаря возможности перовскитов действовать как солнечные элементы.

Один из создателей проекта, ассоциированный профессор Нанкинского университета Чунсионг Бао, подчеркивает, что такой дисплей может значительно увеличить время работы устройств, например, смарт-часов.

Однако перед тем как этот дисплей окажется у каждого, остается решить много проблем, включая увеличение срока службы светодиодов из перовскита. Но ученые верят, что многие из этих проблем будут решены в ближайшие десять лет.