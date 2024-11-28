Шведский стартап проведет первый полет электрического самолета

Самолет X1, который был представлен в сентябре, имеет размах крыла 32 метра и будет использоваться для испытаний на международном аэропорту Платтсбург в Нью-Йорке. Этот аэропорт был выбран благодаря низкой плотности воздушного трафика и поддержке технологий транспортных испытаний. Пока компания не уточнила, будет ли X1 иметь тот же диапазон без выбросов, что и коммерческий ES-30 — 200 км.

С коммерческим самолетом ES-30, который будет оснащен гибридной системой и способен преодолевать до 400 км, Heart Aerospace ориентируется на рынок региональных авиаперевозок, не пытаясь конкурировать с крупными авиакомпаниями. Целью является создание связей между небольшими аэропортами, что особенно важно для удаленных районов.