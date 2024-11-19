Шведское приложение поможет в борьбе с семейными спорами о домашних обязанностях

Одними из первых пользователей стали Марко и Неха Сарцевичи, семейная пара из Стокгольма с двумя маленькими детьми. Приложение позволяет пользователям вводить задачи, которые нужно выполнить, и отслеживать прогресс. Каждый член семьи может напомнить другим, если задание не выполнено вовремя. Для Нехи эта функция оказалась полезной, но она признается, что пользуется ею не так часто.

Идея приложения пришла к инженеру Виктору Фредриксону, когда его отец устал напоминать ему о домашних делах, таких как стирка одежды. Фредриксон вместе со своим однокурсником Маркусом Пальманом создал «Accord».

Приложение направлено на то, чтобы сделать выполнение домашних дел более прозрачным и справедливым. В нем также можно выразить благодарность за выполненные задачи, что помогает улучшить атмосферу в семье.