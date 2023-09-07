Швейцарские студенты изобрели робособаку-поводыря

Девайс, названный RoboDog, использует искусственный интеллект для автономной навигации и обхода препятствий.

Интересно, что исследователи не стремятся заменить живых поводырей, а предлагают более экономичный вариант или дополнительную помощь в спасательных операциях.

RoboDog оснащён новейшими датчиками и вычислительными блоками, что позволяет ему эффективно справляться с задачами ведения и обхода препятствий.

Стоит отметить, что проект RoboDog планирует участвовать в международном конкурсе роботов на четырёх лапах, который пройдет в Японии в 2024 году. Это может стать хорошим тестом для демонстрации возможностей и надёжности системы.