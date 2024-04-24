Швейцарские ученые создали ИИ для быстрой разработки лекарств

Опубликовано 24 апреля 2024, 22:36
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Швейцарские ученые создали ИИ для быстрой разработки лекарствНа основе структуры белков
Швейцарские ученые создали искусственный интеллект (ИИ), который разрабатывает лекарства на основе структуры белков. Это может значительно ускорить разработку новых препаратов. Разработанный в ETH Zurich алгоритм анализирует 3D-модель белка и предлагает варианты молекул-лекарств, которые могут влиять на его активность. Раньше поиск таких молекул занимал много времени и сил ученых.
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Новый метод использует машинное обучение на базе огромной базы данных о взаимодействии молекул и белков. Благодаря этому ИИ сразу предлагает жизнеспособные варианты лекарств, которые можно синтезировать в лаборатории.
В качестве примера ученые использовали белки, регулирующие обмен веществ. Алгоритм быстро создал молекулы, влияющие на их активность, подобно существующим лекарствам от диабета. Пока эти молекулы не планируют пускать в производство, но сам процесс стал важной проверкой работоспособности ИИ. Сейчас его уже применяют для поиска лекарств от детского рака мозга.
Источник:ETH Zurich
Автор:Булат Кармак