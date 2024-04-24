Швейцарские ученые создали ИИ для быстрой разработки лекарств

Новый метод использует машинное обучение на базе огромной базы данных о взаимодействии молекул и белков. Благодаря этому ИИ сразу предлагает жизнеспособные варианты лекарств, которые можно синтезировать в лаборатории.

В качестве примера ученые использовали белки, регулирующие обмен веществ. Алгоритм быстро создал молекулы, влияющие на их активность, подобно существующим лекарствам от диабета. Пока эти молекулы не планируют пускать в производство, но сам процесс стал важной проверкой работоспособности ИИ. Сейчас его уже применяют для поиска лекарств от детского рака мозга.