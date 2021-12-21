Сибирская язва может быть ключом к новым методам лечения боли

Существует два вида токсинов сибирской язвы - токсин отека и смертельный токсин. Оба токсина имеют общий ключевой белок, который называется PA (защитный антиген). PA можно сравнить с троянским конем, который помогает переправить в клетку либо белок фактора отека (EF), либо белок летального фактора (LF).



Новое исследование продемонстрировало, как токсин отека (состоящий из PA и EF) может избирательно воздействовать на нейроны, подающие болевые сигналы в дорсальном корешковом ганглии, и заглушать их. Эксперименты на мышах показали, что при введении этих двух белков в позвоночник животных они эффективно нацеливаются на определенные нейроны в мозге и блокируют болевые ощущения.



“В будущем можно будет думать о различных видах белков для доставки лекарств внутри организма напрямую”, – считают ученые.