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Сибирская язва может быть ключом к новым методам лечения боли

Но предстоит еще много исследований
Первые доклинические исследования, проведенные исследователями из Гарвардской медицинской школы, показали, что некоторые элементы токсина, вырабатываемого бактерией сибирской язвы, могут заглушать активность нейронов мозга, подающих болевые сигналы.
Сибирская язва может быть ключом к новым методам лечения боли

Существует два вида токсинов сибирской язвы - токсин отека и смертельный токсин. Оба токсина имеют общий ключевой белок, который называется PA (защитный антиген). PA можно сравнить с троянским конем, который помогает переправить в клетку либо белок фактора отека (EF), либо белок летального фактора (LF).

Новое исследование продемонстрировало, как токсин отека (состоящий из PA и EF) может избирательно воздействовать на нейроны, подающие болевые сигналы в дорсальном корешковом ганглии, и заглушать их. Эксперименты на мышах показали, что при введении этих двух белков в позвоночник животных они эффективно нацеливаются на определенные нейроны в мозге и блокируют болевые ощущения.

В будущем можно будет думать о различных видах белков для доставки лекарств внутри организма напрямую”, – считают ученые.

Источник: New Atlas
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