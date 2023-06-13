Сибирские ученые получили замедляющую старение «вакцину»

Исследователи из Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН синтезировали вещество на основе селена, способное замедлить процессы старения.

В организме человека есть «защитник» от преждевременного старения клеток — это фермент глутатионпероксидаза. Но он селенозависим, отмечает один из ученых Владимир Потапов. Нет элемента — снижается антиокислительная активность фермента.

После синтеза класса соединений, содержащих селен и обладающих высокой глутатионпероксидаза-подобной активностью, исследователи испытали их на мышах. Эксперимент прошел успешно — грызуны, получавшие препарат даже в довольно высоких концентрациях, чувствовали себя нормально.

Кроме того, выяснилось, что иммунитет таких мышей активнее реагирует на возбудителей инфекции. При этом антиоксидантные свойства соединения позволяют снизить нагрузку на органы иммунной системы.

По мнению одного из сибирских химиков, ведущему научному сотруднику ИрИХ СО РАН Максиму Мусалову, им удалось создать препарат двойного действия, как хорошо стимулирующий иммунитет, так и не дающий иммунному ответу навредить организму. Кроме того, его применение позволит меньше использовать вакцины.