Сибирские ученые предложили добывать медь из цинковых отвалов

Исследователи из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН разработали способ добычи меди из отвалов Беловского цинкового завода в Кемеровской области.

Ученые установили, что клинкеры завода — образующиеся при производстве спеченные остатки — представляют собой практически подготовленное сырье для производства меди.

Для первичной переработки исследователи предлагают запустить циркуляцию вод под и использовать метод кучного выщелачивания. При нем медь выделяется из раствора, осаждаясь на металлокорде. По мнению исследователей, этот способ эффективен и не нанесет ущерба окружающей среде — он не требует применения серной кислоты.

После этого этапа клинкер может быть подвергнут дополнительному выщелачиванию с целью извлечения благородных металлов, либо же защелачиванию с последующей рекультивацией.

Применение их методики, подчеркивают ученые, послужит не только промышленным нуждам, но и поспособствует решению экологических проблем.