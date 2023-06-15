Сибирские ученые выявили новый тип повреждений ДНК

Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН открыли новый вид повреждений ДНК и показали, как его можно исправлять. Работа ученых опубликована в журнале Nucleic Acids Research.

Повреждениям подвержены все части ДНК. Те из них, в которых пропадают азотистые основания (которыми записан «текст» генетической информации), называются апурин-апиримидиновыми сайтами (АП-сайтами). Они подвержены мутациям и токсичны для клетки.

Способы их «починки» хорошо изучены, однако недавно выяснилось, что АП-сайты охотно образуют «сшивки» с разными связанными с ДНК белками. Такие структуры большие, и «чинят» их с помощью специальных белков-протеаз. Они разрушают белковую часть сшивки, и в ДНК остается АП-сайт с пришитым коротким белковым кусочком — пептидом.

В ходе своего исследования сибирские генетики сшили такой кусочек с АП-сайтом. Выяснилось, что ферменты, отвечающие за воспроизведение в ДНК, воспринимают и «оригинальный» АП-сайт, и пептидную сшивку примерно одинаково: на какое-то время останавливаются, но затем преодолевают участки двумя разными способами. Впрочем, в обоих случаях возникают мутации.

Однако выяснилось, что устраняют сшивки те же белки, которые в норме расщепляют АП-сайты в ДНК.

Сшивки белков с АП-сайтами происходят не только спонтанно, но и под действием некоторых противоопухолевых средств. Поэтому ученые надеются, что их открытие поможет повысить чувствительность раковых клеток к лекарствам.