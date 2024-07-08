Сибирские учёные откроют центр космических исследований

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) собирается этой осенью открыть центр космических исследований. В рамках программы "Приоритет-2030" университет планирует запустить собственный спутник на орбиту. Для России с ее огромными территориями такие спутники помогут обеспечивать высокоскоростные каналы связи в любой точке страны, независимо от наземной телекоммуникационной инфраструктуры.

Центр космических исследований создаст лабораторию для приёма, распознавания и анализа сигналов спутников. В планах также разработка систем искусственного интеллекта, чтобы составить базу данных параметров и сигналов спутников, так как передатчики каждого космического аппарата уникальны. На следующем этапе откроется студенческое конструкторское бюро для создания и запуска на орбиту собственных спутников.

Цель проекта - создать и сертифицировать собственный спутник, а затем следить за его полетом и проводить сеансы связи через него. Доцент кафедры цифрового телерадиовещания и систем радиосвязи СибГУТИ Вячеслав Калинин отметил, что через этот центр будут проводиться мощные научные исследования и эксперименты, связанные с космической связью.