Сибирские учёные открыли новый вид грибов на Кольском полуострове

Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), провела исследование биоразнообразия в различных регионах России: Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкалье. В ходе экспедиции обнаружен новый вид гриба-слизевика, который ранее не был известен науке. Учёным предстоит придумать для него название.

Главный исследователь, заведующий лабораторией экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, Евгений Зибзеев, отметил, что этот миксомицет был обнаружен на разлагающейся древесине и представляет собой уникальный объект, который отличается от известных видов как по морфологии, так и по генетике.

Помимо этого, экспедиция сделала интересные находки в составе грибов в различных регионах, таких как Мурманская область и Забайкальский край. Здесь было обнаружено множество новых видов грибов, включая те, которые ранее не встречались в указанных регионах России. Эта работа стала частью научных исследований, направленных на определение воздействия деятельности компании «Норникель» на биоразнообразие и создание системы управления для его сохранения и мониторинга.