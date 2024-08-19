Сибирские учёные протестируют систему поиска людей через Wi-Fi

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), ключевой вуз Минцифры за Уралом, готовится запустить тестовую зону для испытаний отечественной системы, которая способна определять местоположение человека внутри помещений с помощью Wi-Fi с точностью до 5-7 метров. По словам ректора Юрия Зазули, первые результаты испытаний планируется получить к концу 2024 года.

В университете отметили, что на российском рынке аналогичные системы в основном представлены зарубежными разработками, которые сложно сертифицировать в России. Новая система, разработанная учёными СибГУТИ в рамках госконтракта с Минцифры, представляет собой программное обеспечение, позволяющее отслеживать местоположение мобильных устройств в сети Wi-Fi внутри зданий. Эта технология может использоваться для поиска людей в зданиях, подземных помещениях, а также для родительского контроля и ориентации в больших зданиях, особенно для людей с ограниченными возможностями.

Доцент кафедры инфокоммуникационных систем и сетей (ИКСС) СибГУТИ Анатолий Костюкович рассказал, что пилотная зона будет размещена на первом этаже пятого корпуса университета, где проходят крупные мероприятия, такие как приёмная кампания и конференции. Участники мероприятий смогут установить специальное приложение, которое покажет их местоположение в здании. Постоянно действующая пилотная зона поможет повысить точность системы, продемонстрировать её возможности потенциальным пользователям и партнёрам, а также подготовить технологию к масштабированию.