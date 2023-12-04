Сибирские учёные разработали технологию точного определения «родины» мёда

Учёные из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН создали новый способ проверки подлинности мёда. Этот метод, основанный на масс-спектрометрическом анализе стабильных изотопов углерода, водорода и кислорода, обеспечивает стопроцентную гарантию определения подделки и даже позволяет узнать, из какого конкретного региона происходит мёд. Эта технология призвана решить проблему «географических» подделок, когда производители указывают неверное место производства.

Эксперты провели анализ мёда из разных регионов России, включая Черноморский регион, европейскую часть страны, Сибирь и Дальний Восток. Они использовали изотопный масс-спектрометр DELTA V Advantage, который позволяет измерять отношения стабильных изотопов вещества. Процесс включает в себя подготовку образца, его нагрев в окислительно-восстановительном реакторе и анализ полученного углекислого газа.

Такой подход не только выявляет поддельный мёд, произведённый с использованием тростникового и свекловичного сахара, но и позволяет определить изотопный состав мёда. Учёные обнаружили, что изотопы водорода и кислорода в мёде зависят от состава атмосферных осадков и температуры в регионе его производства. Таким образом, они выделили три «изотопных ландшафта» для различных регионов России, что помогает точнее определить происхождение мёда.