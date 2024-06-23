Сибирские учёные разработали тренажёр для операций на животных

Студенты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), создали прототип тренажёра для операций на животных, как сообщила пресс-служба вуза. Этот инновационный проект направлен на разработку тренажёра для лапароскопической стерилизации кошек. Тренажёр включает анатомически точные модели органов из полимеров и силиконовую брюшную стенку для установки лапароскопических портов. Первый прототип уже проходит клинические испытания.

Тренажёр воспроизводит нижнюю часть туловища кошки и её внутренние органы, такие как матка, яичники, кровеносные сосуды, мочевой пузырь и кишечник. Изобретение позволит студентам ветеринарных факультетов практиковать операции в условиях, приближенных к реальным, используя оборудование, применяемое практикующими ветеринарами. Это поможет лучше подготовить будущих специалистов к реальной работе.

Главная цель проекта — создать доступный и реалистичный тренажёр для обучения студентов. Тело кошки печатают на 3D-принтере, затем изготавливают силиконовые внутренние органы, которые размещают в корпусе тренажёра. Среди преимуществ — многоразовость использования и возможность моделировать различные патологии. Проект поддержан грантом от Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап» и должен быть завершён к концу 2024 года.