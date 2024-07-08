Сибирские учёные улучшат производительность роботов

Резиденты стартап-студии Сибирского федерального университета разработали новую систему управления роботами, которая может адаптироваться к изменениям в процессе работы. Это позволяет значительно увеличить эффективность производства, снизить расходы на перенастройку оборудования и улучшить конкурентоспособность продукции. Новая разработка уникальна для российского рынка и обещает значительные инновационные возможности.

Технология контурного программного управления позволяет роботам автоматически адаптироваться к работе с различными деталями без необходимости заранее программировать каждое движение. Это снижает издержки для компаний, занимающихся интеграцией технических решений, которые часто сталкиваются с высокими затратами на перенастройку оборудования и нехваткой квалифицированных специалистов.

Директор стартапа, Тимур Бадртдинов, подчеркнул, что основной особенностью новой технологии является её динамичность. Программа управления роботами формируется на основе реальных данных об окружающей среде непосредственно перед выполнением задачи. Эта адаптивность позволяет значительно снизить требования к исходным материалам, что важно для эффективной работы на производстве.