Сибирские учёные узнали об изменениях климата, «прочитав» структуру деревьев

Научные исследования, проведённые учёными СФУ, помогли разобраться в том, как погодные изменения влияют на рост сосны в южной Сибири и Хакасии. Они обнаружили, что малейшие изменения в температуре и осадках могут существенно влиять на формирование древесины и на устойчивость деревьев к засухам. Используемый метод позволяет прогнозировать периоды повышенной опасности пожаров, бороться с вредными насекомыми и выбирать подходящие места для лесовосстановления.

Каждый год деревья добавляют новый слой, который называется годичным кольцом. Древесина, составляющая основу дерева, имеет особую структуру и функцию — она передвигает воду от корней к листьям. В ходе исследований выяснилось, что погодные условия отражаются в размерах и структуре этих клеток, что позволяет вычислить особенности климата.

Метод, предложенный учёными, успешно позволяет отделить влияние генетики и прошлых погодных условий от текущих климатических факторов. Это важно для прогнозирования пожаров, адаптации лесов к изменяющимся условиям и выбора правильных мест для лесовосстановления.