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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 22:05
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Сибирские учёные узнали об изменениях климата, «прочитав» структуру деревьев

На клеточном уровне
Российские учёные проанализировали клеточную структуру годовых колец сосны чтобы узнать об изменениях климата региона

Научные исследования, проведённые учёными СФУ, помогли разобраться в том, как погодные изменения влияют на рост сосны в южной Сибири и Хакасии. Они обнаружили, что малейшие изменения в температуре и осадках могут существенно влиять на формирование древесины и на устойчивость деревьев к засухам. Используемый метод позволяет прогнозировать периоды повышенной опасности пожаров, бороться с вредными насекомыми и выбирать подходящие места для лесовосстановления.

Каждый год деревья добавляют новый слой, который называется годичным кольцом. Древесина, составляющая основу дерева, имеет особую структуру и функцию — она передвигает воду от корней к листьям. В ходе исследований выяснилось, что погодные условия отражаются в размерах и структуре этих клеток, что позволяет вычислить особенности климата.

Метод, предложенный учёными, успешно позволяет отделить влияние генетики и прошлых погодных условий от текущих климатических факторов. Это важно для прогнозирования пожаров, адаптации лесов к изменяющимся условиям и выбора правильных мест для лесовосстановления.