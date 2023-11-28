Сибирские учёные вырастят семена сои, вернувшиеся с МКС

Учёные из Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН планируют провести эксперимент с семенами сои, которые находились в открытом космосе на внешней части Международной космической станции (МКС) в течение двух лет. Цель исследования — проверить их всхожесть и узнать, какие из них способны выжить в условиях длительного космического перелёта. Эксперимент проведут совместно три института: СФНЦА РАН, Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР), и ФНЦ агробиотехнологии Дальнего Востока им. А. К. Чайки.

Семена, отправленные в космос два года назад, вернулись на Землю, и учёные начнут серию анализов, включая проверку всхожести. В рамках этого проекта первую партию семян посадят в почву новосибирские школьники на фестивале науки. Главная цель исследования — понять, какие семена способны пройти успешный космический полет, предоставляя информацию о их жизнеспособности в условиях космоса.

Директор СФНЦА РАН, Кирилл Голохваст, подчеркнул, что отправка семян в космос была мотивирована стремлением выяснить, какие семена выживут в условиях длительного космического путешествия. Гипотеза исследователей заключалась в том, что семена с выраженной пигментацией (гиперпигментированные) — тёмные — содержат больше антиоксидантов и, следовательно, могут лучше защищаться от воздействия факторов космической среды. Эксперимент включал в себя как тёмные, так и светлые семена, чтобы сравнить, как различные условия воздействуют на них в открытом космосе.