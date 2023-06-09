Сибирский мох оказался жирным

Исследователи из Института биофизики Красноярский научный центр СО РАН и СФУ показали, что сибирские виды мхов содержат множество разных жирных кислот, включая ценные полиненасыщенные жирные кислоты и уникальные ацетиленовые. Работа ученых опубликована в журнале Biomolecules.

Жирные кислоты являются важным компонентом организма. Если, животные — в том числе и человек — получают их из пищи, то растения сами синтезируют их.

Красноярские ученые обнаружили, что сибирские виды мхов содержат широкий спектр жирных кислот, включая моно- и полиненасыщенные, насыщенные, а также очень редкие и необычные ацетиленовые жирные кислоты. Последние, считают ученые можно будет использовать как маркеры питания животных.

Кроме того, оказалось, что в значительном числе мхов содержится довольно большое количество одной из ценных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот — эйкозапентаеновой, чрезвычайно необходимой для сердечно-сосудистой и иммунной системы человека.

По мнению одной из исследователей, доцента кафедры водных и наземных экосистем Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Ирины Филлиповой, именно обретение способности синтезировать эйкозапентаеновую кислоту — их «предки», зеленые водоросли этого делать не могут — помогло мхам встречаться в различных условиях окружающей среды и приспосабливаться к их изменению.