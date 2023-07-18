Сибирский ученый нашел способ защитить «ветряки» от скачков напряжения

Сибирский ученый нашел способ защитить «ветряки» от скачков напряженияУстройство их замедлит и растянет
В ближайшие два года исследователь из Новосибирска представит опытный образец устройства для защиты ветрогенераторов от скачков напряжения.
Доцент кафедры безопасности труда Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Валентин Ломан работает над созданием устройства для защиты ветровых электростанций от скачков напряжения.
Все устройства производства и распределения электроэнергии оснащены трансформаторами, в которых проводник укладывается в форме витков. Резкий скачок напряжения обладает сравнительно большой амплитудой при очень маленькой продолжительности процесса - что порождает импульс высокой крутизны.
Ток не может сразу распределиться по всем виткам обмотки трансформатора, оставаясь на первых из них. Это приводит к пробою межвитковой изоляции и, как следствие, к снижению работоспособности трансформатора, а в дальнейшем и его разрушению, рассказал Лотман.
В разрабатываемом ученым устройстве буду использоваться неоднородные материалы — проводник и ферромагнетик — что позволит менять сопротивление устройства в зависимости от частоты приходящих сигналов. Это замедлит и растянет скачок, удлинив импульс перенапряжения и снизив его амплитуду. «Удар» станет «толчком» и уже не вызовет столь разрушительных последствий.
Создать опытный образец устройства планируется в течение двух лет.