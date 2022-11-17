Siemens полностью ушла из России

Согласно отчёту компании за IV квартал 2022 года, который завершился в сентябре, Siemens продала весь свой финансовый и лизинговый бизнес.

Процесс ухода был инициирован ещё в мае 2022 года. Тогда же стало известно о выходе компании из предприятия «Уральские локомотивы» и прекращении работы российского подразделения «Сименс мобильность». В августе Siemens снова заявила об уходе из России и подсчитала вероятные убытки — 400 млн евро.