Наука и технологии
15:21, 17 ноября 2022
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Siemens полностью ушла из России

Об этом свидетельствует квартальный отчёт компании

Компания Siemens полностью уходит из России. Процесс продолжится до конца 2022 года.

Siemens полностью ушла из России

Согласно отчёту компании за IV квартал 2022 года, который завершился в сентябре, Siemens продала весь свой финансовый и лизинговый бизнес.

Процесс ухода был инициирован ещё в мае 2022 года. Тогда же стало известно о выходе компании из предприятия «Уральские локомотивы» и прекращении работы российского подразделения «Сименс мобильность». В августе Siemens снова заявила об уходе из России и подсчитала вероятные убытки — 400 млн евро.

Источник фото:Аt.com
Источник:Ведомости
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