Siemens полностью ушла из России

15:21, 17 ноября 2022
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Siemens полностью ушла из РоссииОб этом свидетельствует квартальный отчёт компании
Компания Siemens полностью уходит из России. Процесс продолжится до конца 2022 года.
Согласно отчёту компании за IV квартал 2022 года, который завершился в сентябре, Siemens продала весь свой финансовый и лизинговый бизнес.
Процесс ухода был инициирован ещё в мае 2022 года. Тогда же стало известно о выходе компании из предприятия «Уральские локомотивы» и прекращении работы российского подразделения «Сименс мобильность». В августе Siemens снова заявила об уходе из России и подсчитала вероятные убытки — 400 млн евро.