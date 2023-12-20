Наука и технологии
11:04, 20 декабря 2023
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Siemens ушла из России и впервые понесла убытки в 600 млн евро

Речь идёт о российском подразделении компании

Немецкий концерн Siemens ушёл из России в мае 2022 года на фоне начала Россией СВО. На днях компания представила финансовый отчёт за 2022 год и впервые за несколько лет сообщила об убытках.

Siemens ушла из России и впервые понесла убытки в 600 млн евро

© Siemens

Убытки за год составили 600 млн евро, это последствия ухода компании из России. Причём убытки понесла именно российская «дочка» концерна — Siemens Mobility.

В России подразделение Siemens занималось железнодорожными перевозками и технологическим сопровождением.

Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков
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#SIEMENS
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