Siemens ушла из России и впервые понесла убытки в 600 млн евро

11:04, 20 декабря 2023
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Siemens ушла из России и впервые понесла убытки в 600 млн евроРечь идёт о российском подразделении компании
Немецкий концерн Siemens ушёл из России в мае 2022 года на фоне начала Россией СВО. На днях компания представила финансовый отчёт за 2022 год и впервые за несколько лет сообщила об убытках.
© Siemens
Убытки за год составили 600 млн евро, это последствия ухода компании из России. Причём убытки понесла именно российская «дочка» концерна — Siemens Mobility.
В России подразделение Siemens занималось железнодорожными перевозками и технологическим сопровождением.
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