Сила любви политиков США: биткоин вырос в цене почти до $70 000 за монету

Криптовалюты начали последнюю неделю июля с роста: биткоин торговался на уровне $67 937.59, а эфир — $3308.50.

Одна из причин заключается в том, что бывший президент Дональд Трамп выступил на конференции Bitcoin в Нэшвилле, обвиняя демократов и председателя SEC Гэри Генслера в отсутствии регуляций, которые мешают развитию индустрии.

Трамп пообещал сохранить 100% биткоинов, принадлежащих правительству США, создавая Национальный стратегический резерв данной моенты.

Сенатор-республиканец Синтия Ламмис из Вайоминга объявила о законопроекте, который создаст программу покупки биткоинов, нацеленной на 1 млн единиц, что составит около 5% от общего объема биткоинов.

Вице-президент Камала Харрис также обсуждала с представителями криптоиндустрии улучшение отношений между демократами и сектором криптовалют. Эти шаги могут означать значительные изменения в политике и возможную замену Генслера на посту председателя SEC.