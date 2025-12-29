Сильное землетрясение в Тайване не нарушило работу TSMC

Опубликовано 29 декабря 2025, 16:151 мин.
Сильное землетрясение в Тайване не нарушило работу TSMC70% оборудования компании продолжили работу в штатном режиме
Тайвань пережил одно из самых сильных землетрясений за последние годы магнитудой 7.0. Несмотря на это, работа крупнейшего в мире производителя чипов, компании TSMC, не была серьёзно нарушена.
© Ferra.ru
Согласно заявлению TSMC, на предприятиях в научном парке Синьчжу были предприняты стандартные меры безопасности, включая эвакуацию персонала. Структурных повреждений объектов не зафиксировано. Уже через десять часов после землетрясения статус всех затронутых фабрик был восстановлен, и они вернулись к работе на полную мощность.
Около 70% производственного оборудования компании остались в рабочем состоянии и продолжили работу. Это стало возможным благодаря усиленным мерам безопасности, внедрённым после предыдущих сейсмических событий. В апреле 2024 года землетрясение нанесло TSMC ущерб в 92,4 миллиона долларов, а в первом квартале 2025 года потери от брака пластин из-за подземных толчков составили 162 миллиона долларов.