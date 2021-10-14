Сильную боль научились лечить при помощи электричества

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Сильную боль научились лечить при помощи электричестваВажно: безопасного электричества
Шведские учёные разработали новую методику, с помощью которой научились успешно лечить болевой синдром. Правда, для этого они использовали тончайшие микроэлектроды.
Так, при помощи электричества, специалисты смогли добиться эффективного утоления боли, избавившись при этом от вреда здоровью, которое обычно вызывают «побочки» от лекарственных препаратов.
Ультратонкие и абсолютно безопасные электроды влияют на болевые центры в мозгу, блокируя их работу. При этом блокировка происходит лишь при передаче сигнала боли по путям к коре головного мозга, пишет Med-heal.ru со ссылкой на научную работу исследователей.
Сообщается, что на сегодняшний день новый метод протестировали только на грызунах. Но уже в ближайшее время специалисты намерены провести эксперименты и с участием людей.