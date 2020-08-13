Сильные дожди повредили ядерный объект в Северной Корее

Судя по опубликованной экспертами информации, совсем недавно на территории страны прошли сильные дожди, что в свою очередь привело к сильным затоплениям у реки Куренган. По итогу все это вылилось в то, что вода достигла насосных станций, обслуживающих ядерный реактор, а водосливная плотина и вовсе осталась под водой.

Если опираться на данные издания, основные объекты комплекса властям удалось сберечь, что оказалось очень кстати - если бы повреждение насосов и труб оказалось серьезнее, то это могло бы привести к гораздо более “сильной уязвимости”.