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Сильный ветер вновь возобновил пожар на территории Чернобыльской зоны
Где же ты, Стрелок, когда ты так нам нужен?
Член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослава Емельяненко рассказал о том, что сильный ветер вновь возобновил пожар на территории Чернобыльской зоны отчуждения.
Так, по словам члена общественного совета, данный пожар возник недалеко от села Корогод, при этом чиновники уже сейчас отмечают тот факт, что ухудшение погодных условий может усугубить сложившуюся пожароопасную ситуацию. По словам представителей МВД страны, на данный момент открытая часть огня благополучно была потушена, но все еще остаются тлеющие участки древесины.
”Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет мгновенная реакция государства, без задержки”, — написал Емельяненко в своем Facebook-аккаунте.