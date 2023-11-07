Силовики арестовали основателей академии интернет-мошенничества

Этот учебный центр предлагал курсы по освоению навыков фишинга, мошенничества на сайтах знакомств и инвестиционного мошенничества, подготавливая новое поколение киберпреступников.

Аресты были осуществлены еще 13 сентября 2023 года после тщательного расследования, инициированного благодаря сведениям от информаторов.

Задержанные признались в совершении множества преступлений, включая кражу личных данных, взлом аккаунтов и продажу доступа к ним, а также в подделке компьютерных комплектующих.

Полиция призвала общественность активно выступать против подобной деятельности и сообщать о любых подозрительных действиях. Генеральный инспектор полиции подчеркнул необходимость разрушения «заговора молчания» и разоблачения преступников.