Силовики смогут получить доступ к местоположению россиян без решения суда

Речь идёт об изменениях в федеральный закон о связи, конкретно — в статью 63 («Тайна связи»), пишет ТАСС. Если обновлённая версия будет принята, то органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, смогут получать доступ к геолокации жителей России без необходимости получать право на это через суд.

Специалисты Минцифры считают, что нововведение принесёт пользу россиянам. Так, например, если человек потеряется, то поисковые отряды смогут быстрее узнать о его местоположении на основе данных сотовой связи. Обращаться за сведениями о геолокации придётся к мобильным операторам.