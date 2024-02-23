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Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 20:15
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Silverstone украла патенты Cooler Master

Дизайна жидкостных систем охлаждения
Cooler Master подал иск в Суд округа Центральной Калифорнии против SilverStone, Enermax и их общего OEM-поставщика, китайской компании Apaltek, обвиняя их в нарушении патентов на дизайн жидкостных систем охлаждения.
Silverstone украла патенты Cooler Master

© Ferra.ru

Спецификация иска включает утверждения о том, что выбор дизайна с помпой в радиаторе является изобретением Cooler Master, также, как и ARGB мини-контроллер. Иск также заявляет о нарушении основного дизайна систем охлаждения. Cooler Master требует компенсации за ущерб и юридических издержек.

Одно из ответных заявлений от троих ответчиков назвало поведение Cooler Master «буллингом» и отметило интересным факт, что Cooler Master, сама защищалась от подобного иска со стороны Asetek в 2016—2017 годах, и теперь предъявляет обвинения в нарушении патентов меньшим конкурентам, таким как Enermax и SilverStone, оставляя в стороне других клиентов Apaltek, таких как MSI. Они заявили, что намерены защитить свои дизайны в суде.