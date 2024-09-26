SIM-карты сверх «нормы» разрешат переоформить на других людей

В Роскомнадзоре рассказали о новых правилах контроля за количеством SIM-карт, которые смогут иметь абоненты. С 2025 года россияне смогут пользоваться не более чем 20 SIM-картами, а иностранцы и лица без гражданства — десятью. В ведомстве отметили, что в данный момент почти 25 тысяч человек владеют более 20 карт, и в сумме у них около 6 миллионов мобильных номеров.

После вступления нового закона в силу операторы связи будут обязаны проверять, сколько SIM-карт у каждого абонента. Если выяснится, что у кого-то больше 20 карт, оператор не сможет выдать новую SIM-карту этому человеку. Также в Роскомнадзоре добавили, что абоненты смогут переоформить свои номера на других людей по запросу оператора связи.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что абоненты смогут сами решать, какие номера оставить. Операторы будут проверять количество карт и давать шесть месяцев на то, чтобы привести ситуацию в соответствие с новыми правилами. В противном случае услуги связи не смогут оказывать тем, у кого превышено количество карт.