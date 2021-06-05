В ARK: Survival Evolved игроки берут на себя роль выжившего на таинственном острове, кишащем первобытными существами, к примеру, драконами и динозаврами. Главной задачей является выживание, а для этого нужно охотиться, строить дом, заниматься ремеслом. Можно также приручать существ, кататься на них верхом и разводить.

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