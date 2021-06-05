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Симулятор выживание в мире с первобытными существами стал временно бесплатнымARK: Survival Evolved
Steam продолжает радовать геймеров акциями с бесплатным доступом к играм. На этот раз пользователям предоставляется возможность получить временно бесплатный доступ к симулятору выживание в мире с первобытными существами. Речь об игре ARK: Survival Evolved.
В ARK: Survival Evolved игроки берут на себя роль выжившего на таинственном острове, кишащем первобытными существами, к примеру, драконами и динозаврами. Главной задачей является выживание, а для этого нужно охотиться, строить дом, заниматься ремеслом. Можно также приручать существ, кататься на них верхом и разводить.
Сыграть в игру бесплатно предлагается вплоть до 7 июня. Сделать это можно перейдя по этой ссылке. Также на тайтл сейчас действует 80% скидка — купить его можно за 186 рублей.