Сингапурские ученые разработали 3D-печать бетона с захватом углекислого газа

Метод основан на впрыскивании пара и углекислого газа, который улавливается как побочный продукт промышленных процессов, в смесь бетона во время печати. Углекислый газ взаимодействует с компонентами бетона, превращаясь в твердую форму, что позволяет хранить его внутри материала. Кроме того, пар усиливает поглощение CO2, улучшая свойства бетона.

Тесты показали, что прочность такого бетона на сжатие увеличивается на 36,8%, а на изгиб — на 45,3% по сравнению с обычным 3D-печатным бетоном. Новая технология также улучшила пластичность материала и его устойчивость к нагрузкам, сделав его более надежным.

По словам профессора Тана Мин Джена, руководителя исследования, новая система не только снижает углеродный след, но и демонстрирует возможность использования выбросов углекислого газа от электростанций или заводов для создания экологичных строительных материалов.

Первый автор исследования Лим Шон Гип отметил, что это важный шаг в достижении климатических целей, а технология может сделать строительство более экологичным. Соавтор исследования доктор Даниэль Тэй добавил, что методика позволяет строить более прочные и экологичные здания, продвигая инновации в строительной отрасли.