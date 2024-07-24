Сингапурские ученые создали эффективное устройство для опреснения воды

Одной из главных проблем при опреснении воды является высокая стоимость и энергоемкость процесса. Новая технология решает эту проблему, используя энергию солнца для испарения и очистки воды. Ключевым моментом стало создание эффективной структуры генератора, способной максимально эффективно использовать солнечный свет.

Исследователи вдохновились природой и создали генератор с пористой структурой, напоминающей дерево. Это позволило значительно увеличить площадь поверхности, что повысило эффективность испарения воды. Кроме того, такая структура способствует самоочищению генератора от солей, что обеспечивает его стабильную работу.

Проведенные испытания показали высокую эффективность нового метода. Полученная вода соответствует стандартам питьевой воды. Ученые считают, что их технология может стать решением проблемы нехватки пресной воды во многих регионах мира.

Благодаря использованию 3D-печати, генераторы могут быть быстро и массово производиться. Это делает технологию доступной и перспективной для широкого применения.