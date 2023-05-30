«Синичек» пустили поплавать в Москве-реке

Электросуда «Синички» сейчас проходят тестирование на Москве-реке перед запуском пассажирского маршрута. Специалисты проверяют все системы безопасности этих речных трамвайчиков, чтобы убедиться в их надёжности.

Первый маршрут «Синичек» будет протягиваться от причала «Парк Фили» до причала «Киевский». В данный момент в парке речных трамвайчиков насчитывается шесть судов, но через год их количество увеличится до 15.

Шесть электросудов были доставлены из Санкт-Петербурга в Москву на борту сухогруза, который прошёл через различные водные пути, включая Неву, Ладожское и Онежское озера, а также Волгу. Весь путь занял около недели.

Глава Дептранса, Максим Ликсутов, заявил, что уже в этом году электросуда «Синички» будут готовы к запуску регулярного речного маршрута, чтобы предложить пассажирам новую форму транспорта на воде.