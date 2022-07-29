Синий цвет от экранов телефонов и компьютеров сокращает жизнь

В ходе исследования эксперименты проводились на плодовых мушках-дрозофилах. Изучалось, насколько негативно синий свет влияет на митохондрии клеток насекомых. Именно эти мухи были выбраны в силу похожей клеточной модели у людей.

Для специалистов было важным определить, как синий свет не просто влияет на организм, а как его влияние меняется с возрастом. Поэтому сначала исследователи облучали дрозофил в возрасте 2 дней, а затем 20, 40, 60-дневных мух.

Выяснилось, что патологическое влияние синего света усиливается по мере взросления и старения мух. Полученные результаты согласовываются с выводами предыдущего исследования, согласно которому, длительное воздействие синего света влияет на продолжительность жизни дрозофил, независимо от того, светит ли он им в глаза.