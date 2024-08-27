Синхронизированные вибрации улучшили виртуальную ходьбу в VR

В условиях развития технологий виртуальной реальности (VR), особенно для пользователей с физическими ограничениями, такие системы становятся все более важными. Исследование сосредоточилось на том, как осанка и вибрации стоп воздействуют на реалистичность виртуальной ходьбы. Результаты показали, что синхронизированные вибрации усиливают ощущения движения и погружения, особенно в стоячем положении, хотя сидение и лежание тоже дают положительный эффект.

Эти открытия могут быть применены в разработке более инклюзивных VR-программ, таких как реабилитационные тренировки или улучшенные VR-симуляции для людей с ограниченной мобильностью. В будущем такие технологии могут сделать виртуальные развлечения и обучение более доступными и реалистичными.