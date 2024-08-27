Наука и технологии
Опубликовано 27 августа 2024, 07:30
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Синхронизированные вибрации улучшили виртуальную ходьбу в VR

Исследование улучшает реализм виртуальных прогулок для сидячих и лежачих
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports продемонстрировало, что синхронизированные вибрации на стопах и осанка значительно улучшают опыт виртуальной ходьбы для стационарных пользователей. Оказалось, что стоячее положение наиболее эффективно, однако сидение и лежание также приносят пользу при использовании синхронизированных вибраций.
Синхронизированные вибрации улучшили виртуальную ходьбу в VR

© Ferra.ru

В условиях развития технологий виртуальной реальности (VR), особенно для пользователей с физическими ограничениями, такие системы становятся все более важными. Исследование сосредоточилось на том, как осанка и вибрации стоп воздействуют на реалистичность виртуальной ходьбы. Результаты показали, что синхронизированные вибрации усиливают ощущения движения и погружения, особенно в стоячем положении, хотя сидение и лежание тоже дают положительный эффект.

Эти открытия могут быть применены в разработке более инклюзивных VR-программ, таких как реабилитационные тренировки или улучшенные VR-симуляции для людей с ограниченной мобильностью. В будущем такие технологии могут сделать виртуальные развлечения и обучение более доступными и реалистичными.

Синхронизированные вибрации улучшили виртуальную ходьбу в VR
© Scientific Reports