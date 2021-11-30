Синяки на коже могут быть признаком опасного заболевания

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Синяки на коже могут быть признаком опасного заболеванияРечь о раке крови
Издание Express, ссылаясь на данные благотворительной организации Blood Cancer UK, сообщило о том, что синяки на коже могут намекать на рак крови.
“Сначала они выглядят как красные пятна, которые со временем меняют цвет, темнеют и часто начинают болеть. Их сложнее обнаружить на темной коже”, — обратили внимание специалисты.
Помимо прочего рак крови может проявляться в виде беспричинной потери веса, шишек на теле, одышек, ночной потливости, бледности, а также заражения тяжелыми инфекциями, лихорадки, сыпи, зуда, болезненных ощущениях в костях и суставах.
В то же время, данная болезнь может и вовсе не проявляться, или же вышеописанные симптомы могут проявляться медленно.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Express