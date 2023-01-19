Синяя галочка в Twitter подешевела. Но только если покупать сразу на год

Пакет даёт подписчикам пресловутую синюю галочку верификации, уменьшенное количество рекламы и т.д. Стоимость такой подписки составляет 84 доллара в год, что на 12% дешевле, чем если оплачивать её помесячно в вебе и на 36% дешевле в сравнении с оплатой через iOS.

Данный шаг Twitter последовал практически сразу же после недавних сообщений о том, что компания не заплатила за аренду некоторых своих офисных помещений. Из-за этого, например, в Сан-Франциско на компанию подали в суд за неуплату. В Сингапуре сотрудников по этой же причине и вовсе выгнали из офиса.

Что интересно, отчёт Financial Times демонстрирует, что первая часть процентных платежей по кредитам на сумму 13 млрд долларов, использованных Илоном Маском для финансирования поглощения Twitter за 44 млрд долларов, может быть выплачена уже в конце января.