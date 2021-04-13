Siri раскрыла дату анонса новых iPad Pro и беспроводных наушников AirPods 3

Вообще, расспросить ассистента могли лишь американские пользователи. Но зато им достаточно было спросить «когда следующее мероприятие Apple», как виртуальный помощник тут же выдавал яблочную корпорацию с потрохами.

Напомним, что именно на этой презентации от Apple ждут анонса новых iPad Pro, iPad mini, AirPods 3 и меток AirTags. Есть ряд СМИ, которые говорят также и об анонсе новых ноутбуков MacBook Pro 14” и 16” на базе ARM-чипа компании. Но, скорее всего, анонс этих устройств состоится отдельно и чуть позже.