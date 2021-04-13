Siri раскрыла дату анонса новых iPad Pro и беспроводных наушников AirPods 3
Но, как известно, интернет всё помнит. Вот и на этот раз, хоть Apple и запретила Siri рассказывать дату грядущей презентации, уже достаточно людей успели узнать у неё эту информацию. Как пишет MacRumors, онлайн-конференция состоится уже 20 апреля 2021 года, то есть в следующий вторник.
Вообще, расспросить ассистента могли лишь американские пользователи. Но зато им достаточно было спросить «когда следующее мероприятие Apple», как виртуальный помощник тут же выдавал яблочную корпорацию с потрохами.
Напомним, что именно на этой презентации от Apple ждут анонса новых iPad Pro, iPad mini, AirPods 3 и меток AirTags. Есть ряд СМИ, которые говорят также и об анонсе новых ноутбуков MacBook Pro 14” и 16” на базе ARM-чипа компании. Но, скорее всего, анонс этих устройств состоится отдельно и чуть позже.