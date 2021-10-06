Сирийцы превратили советский грузовик ЗИЛ в зенитную установку

По сообщениям, на видео запечатлён советский грузовик повышенной проходимости ЗИЛ-131. На шасси грузовика установлена автоматическая пушка АЗП-57, часть зенитного комплекса С-60, калибра 57 мм. Её ТТХ позволяют сбивать цели на высоте до 5 км, летящие со скоростью до 300 метров в секунду. Скорострельность пушки — 70 выстрелов в минуту. Кроме воздушных целей, «зенитка» способна поражать наземную легкобронированную технику.

Как отмечается, на видео — переброска правительственных сил Сирии в провинцию Идлиб.