Сирия попросила Россию обеспечить компьютерное развитие стране

”Обсуждались вопросы восстановления экономики Сирии, в частности вопрос участия российских компаний в создании цифровой экономики и цифрового государства в Сирии. Асад сказал, что это важнейшая задача, что необходима синхронизация всех созданных систем. Сказал, что необходим комплексный подход к решению этой государственной задачи, что нашло полное согласие с российской стороны”, — рассказал парламентарий в рамках телефонной беседы с журналистами.

При этом Саблин отдельно отметил, что для действующего президента Сирии вопрос цифровизации очень близок, так как он, вернувшись после учебы из-за границы, первое время как раз работал в сирийской ассоциации по информатизации.